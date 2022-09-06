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دوري الأبطال.. الريال يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز عريض على سيلتيك

الرياضة

دوري الأبطال.. الريال يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز عريض على سيلتيك
AP
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استهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا، بالفوز على مضيفه سيلتك الاسكتلندي 3-0، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة.

وسجل ثلاثية ريال مدريد، فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش وإيدين هازارد في الدقائق 56، و60، و77.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة السادسة مناصفة مع شاختيور دونيتسك الفائز على لايبزيغ 4-1، بينما بقي سيلتك بدون نقاط في المركز الرابع.

المصدر: وكالات

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