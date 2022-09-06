دوري الأبطال.. الريال يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز عريض على سيلتيك

استهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا، بالفوز على مضيفه سيلتك الاسكتلندي 3-0، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة.

وسجل ثلاثية ريال مدريد، فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش وإيدين هازارد في الدقائق 56، و60، و77.

Modric is a couple of days shy of his 37th birthday and he’s still scoring goals like this for Real Madrid.



Freak!#UCL



pic.twitter.com/VqJ5TZavwL — Sacha Pisani (@Sachk0) September 6, 2022

Finally something to smile about!!! Eden Hazard scores for Real Madrid. pic.twitter.com/Y3BY1RqOMU — Frank Khalid (@FrankKhalidUK) September 6, 2022

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة السادسة مناصفة مع شاختيور دونيتسك الفائز على لايبزيغ 4-1، بينما بقي سيلتك بدون نقاط في المركز الرابع.

المصدر: وكالات