دوري الأبطال.. الريال يستهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز عريض على سيلتيك
استهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أوروبا، بالفوز على مضيفه سيلتك الاسكتلندي 3-0، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة.
وسجل ثلاثية ريال مدريد، فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش وإيدين هازارد في الدقائق 56، و60، و77.
Modric is a couple of days shy of his 37th birthday and he’s still scoring goals like this for Real Madrid.— Sacha Pisani (@Sachk0) September 6, 2022
Freak!#UCL
pic.twitter.com/VqJ5TZavwL
Finally something to smile about!!! Eden Hazard scores for Real Madrid. pic.twitter.com/Y3BY1RqOMU— Frank Khalid (@FrankKhalidUK) September 6, 2022
وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة السادسة مناصفة مع شاختيور دونيتسك الفائز على لايبزيغ 4-1، بينما بقي سيلتك بدون نقاط في المركز الرابع.
المصدر: وكالات