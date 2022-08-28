ليفاندوفسكي يسجل هدفا عالميا بالكعب (فيديو)

سجل المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفا عالميا خلال المباراة التي تجمع الآن بين فريقه برشلونة وضيفه بلد الوليد، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاء هدف ليفاندوفسكي في الدقيقة 65، حيث تسلم الكرة من زميله عثمان ديمبيلي داخل منطقة الجزاء، ورغم محاولة أحد مدافعي بلد الوليد مضايقته ومنعه من التسجيل، فقد نجح المهاجم البولندي في تسديد الكرة بذكاء بكعب قدمه اليمني لتتهادى الكرة على يسار الحارس الذي لم يحرك ساكنا.

BACKHEEL GOAL LEWANDOWSKI WOW 😱 pic.twitter.com/YVFXFfoi8F — ESPN FC (@ESPNFC) August 28, 2022

LEWANDOWSKI WITH THE SMOOTHEST OF FINISHES.



WHAT. A. Player 🇵🇱🐐. pic.twitter.com/9hhuOUFHFM — Sara 🦋 (@SaraFCBi) August 28, 2022

وبعد مرور 75 دقيقة على بداية المباراة، يتقدم برشلونة على بلد الوليد بثلاثية دون رد.

المصدر: RT