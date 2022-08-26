رسميا.. المدرب شنيشل يقود منتخب العراق في بطولة رباعية بالأردن

كلف الاتحاد العراقي لكرة القدم، مدرب المنتخب الأولمبي، الدولي السابق راضي شنيشل، لقيادة المنتخب الأول لـ"أسود الرافدين" في بطولة رباعية ودية مقررة في الأردن.

وهذه ثاني مهمة تدريبية مؤقتة لشنيشل في قيادة منتخب بلاده بعدما أشرف على تدريبه في نهائيات كأس آسيا 2015 في أستراليا لمدة 45 يوما.

وكان وزير الشباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، قد ذكر قبل عشرة أيام أن الأزمة السياسية والظروف الراهنة في البلاد حالت دون التعاقد مع مدرب أجنبي للإشراف على المنتخب العراقي الأول.

وينظم الاتحاد الأردني لكرة القدم بطولة رباعية ودية بين 21 و27 سبتمبر المقبل بمشاركة منتخبات سوريا، والعراق، وسلطنة عمان إلى جانب منتخب "النشامى"، في إطار استعدادات الأخير لكأس آسيا 2023.

أعلنَ مدربُ المُنتخب الوطنيّ "راضي شنيشل" قائمةَ اللاعبين المستدعاة للمشاركةِ في بطولةِ الأردن الدوليّة للفترة من ٢٣ ولغاية ٢٧ أيلول المقبل، وضمت القائمةُ (٣٥) لاعباً .

وسيباشر المنتخب إجراءَ أول وحدة تدريبيّة له يوم الأحد المقبل، وسيتمّ تحديدُ زمان ومكان إقامة التدريبات لاحقاً. pic.twitter.com/iRhLkby3m0 — IRAQ F.A. (@IRAQFA) August 25, 2022

واستدعى الاتحاد العراقي قائمة ضمت 35 لاعبا من بينهم لاعبو المنتخب الأولمبي، استعدادا للمشاركة في البطولة الرباعية.

المصدر: أ ف ب