الفلسطينية ديانا الشاعر أول عربية في بطولة العالم للفروسية (دريساج)

شاركت الفارسة الفلسطينية، ديانا الشاعر، كأول فارسة عربية في نهائي بطولة العالم للفروسية "دريساج" التي استضافتها فرنسا في الـ5 من هذا الشهر.

وأتى ترتيب الفارسة في المنتصف بين الـ35 دولة المشاركة، حيث المراتب الأولى حصلت عليها الدول المشاركة بفريق كامل مكون من أربعة رياضيين وأربعة خيول.

وقال والد الفارسة، الكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر: "أن الأهم من النتيجة أنها تأهلت لبطولة العالم وشاركت فيها وهذا بالفعل حدث تاريخي رياضي أن تشارك أول مرة ببطولة العالم فارسة عربية فلسطينية في هذا النوع من الرياضة والذي يعتبر متميزا من حيث الرقي".

يذكر أن النتيجة التي حققتها، الفارسة الفلسطينية، ديانا الشاعر، في بطولة العالم للفروسية "دريساج"، والتي انتهت يوم 10 أغسطس الجاري، تؤهلها لخوض مسابقتين دوليتين خلال السنتين القادمتين للتأهل للمشاركة في ألعاب الأولمبياد التي تستضيفها باريس بعد سنتين.

المصدر: "وكالات"