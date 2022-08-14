بايرن ميونخ يهزم فولفسبورغ والمصري مرموش يخرج مصابا من المباراة

تغلب نادي بايرن ميونخ على ضيفه فولفسبورغ بهدفين دون رد في مباراة جمعت الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز ثنائية البايرن، جمال موسيالا، وتوماس مولر في الدقيقتين 33 و44.

ولم يستطع مهاجم فولفسبورغ، الدولي المصري عمر مرموش إكمال المباراة بسبب الإصابة.

وسقط مرموش على أرض الملعب في الدقيقة 65، رغم عدم التحامه مع أي من لاعبي الفريق البافاري.

وأظهرت الإعادة التلفزيونية انزلاق قدم مرموش فوق العشب، مما أدى لالتواء في ركبته اليسرى، التي أمسك بها بعد سقوطه أرضا.

واضطر مدرب فولفسبورغ لاستبدال المهاجم المصري بعدما بدا غير قادر على الركض بصورة طبيعية، ليدفع بالألماني لوكا فالدشميدت بدلا منه.

ورفع البايرن رصيده إلى ست نقاط من فوزين في مباراتين، بينما تجمد رصيد فولفسبورغ عند نقطة واحدة.

المصدر: وكالات