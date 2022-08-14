مراسل فرانس فوتبول بالدوحة: "هناك رغبة ربما لاستبعاد المشجعين الإسرائيليين من كأس العالم"

تحدث مراسل مجلة فرانس فوتبول الشرق الأوسط من الدوحة ظفرالله المؤذن عن أسباب تجاهل "فيفا" لإسرائيل في صفحة مونديال قطر واستبدالها بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

المؤذن قال خلال لقائه ببرنامج ناس أونلاين مع أحمد الجمل:"هناك تضارب في هذا الخبر، الفيفا واللجنة المنظمة لكأس العالم في قطر لم يتطرقوا إلى هذا الموضوع ولم يصدر عنهم بيان نهائيا، حتى الآن ردود الفعل جاءت من الجانب الإسرائيلي فقط، وكلنا نعرف أن هناك مبدأ هو عدم خلط السياسة بالرياضة لكن ربما عدم مشاركة إسرائيل في كأس العالم دفع بالفيفا إلى اتخاذ هذا القرار ولكن لو كانت هناك مشاركة لما تم حذفها من خريطة الفيفا".



وأضاف مراسل مجلة فرانس فوتبول: "الجدل قائم بأن هناك فعليا خلط بين السياسة والرياضة الكل يرى أنه يجب أن تكون الرياضة بعيدة عن المشاكل والخلافات السياسية، أيضا من الواضح أن هناك رغبة ربما لاستبعاد المشجعين الإسرائيليين الذين يريدون القدوم إلى الدوحة لحضور كأس العالم وهذا طبيعي ومنطقي لأنه لا توجد علاقات دبلوماسية بين قطر وإسرائيل".