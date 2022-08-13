تصرفات رونالدو بعد لقاء برينتفورد قد تنهي مسيرته مع مانشستر يونايتد (فيديو)

رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التوجه نحو المدرجات لتحية جماهير فريقه مانشستر يونايتد، بعد خسارة "الشياطين الحمر" المذلة اليوم السبت أمام برينتفورد 0-4.

وأظهر فيديو تم تداوله عقب المباراة، رونالدو غاضبا من الهزيمة الثقيلة لفريقه وأخذ يتمتم ببعض الكلمات، حيث أشارت تقارير إلى أنه رفض أيضا التوجه للجماهير وتقديم الاعتذار لهم مثلما فعل باقي زملائه، بل إنه في طريق خروجه من الملعب مر بجانب مدربه إريك تين هاغ وتجاهل مصافحته.

رونالدو خرج من ارضية اللقاء بدون تحية الجماهير 😰



pic.twitter.com/bgOzqzm9m2 — Ali (@Ali8PL) August 13, 2022

A furious Cristiano Ronaldo 'refuses' to clap Man Utd fans then doesn't shake Erik ten Hag's hand. pic.twitter.com/9plGU21bmH — SPORTbible (@sportbible) August 13, 2022

ووفقا لصامويل لوكهرست، الصحفي في موقع "مانشستر إيفينينغ نيوز"، فإن ستيف ماكلارين، مساعد مدرب مانشستر يونايتد، طلب من رونالدو التوجه إلى جماهير مانشستر يونايتد من أجل تحيتهم.

McClaren advising Ronaldo to go over to the fans but Ronaldo not having it. Exchanges some words with him and then heads for the tunnel. #mufc — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) August 13, 2022

وأوضح لوكهرست أن رونالدو رفض ما طلبه ماكلارين، وتبادل معه بضع كلمات قبل التوجه للنفق المؤدي إلى غرف الملابس.

وقد تشكل هذه التصرفات بداية نهاية مسيرة رونالدو في ملعب "أولد ترافورد"، لا سيما وأن جماهير مانشستر يونايتد، كانت قد أطلقت صافرات استهجان ضد البرتغالي خلال مواجهة برايتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، احتجاجا منها على طلب "الدون" الرحيل عن الفريق هذا الصيف.

المصدر: وكالات