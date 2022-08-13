 
مباشر

تصرفات رونالدو بعد لقاء برينتفورد قد تنهي مسيرته مع مانشستر يونايتد (فيديو)

الرياضة

تصرفات رونالدو بعد لقاء برينتفورد قد تنهي مسيرته مع مانشستر يونايتد (فيديو)
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tlti

رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، التوجه نحو المدرجات لتحية جماهير فريقه مانشستر يونايتد، بعد خسارة "الشياطين الحمر" المذلة اليوم السبت أمام برينتفورد 0-4.

وأظهر فيديو تم تداوله عقب المباراة، رونالدو غاضبا من الهزيمة الثقيلة لفريقه وأخذ يتمتم ببعض الكلمات، حيث أشارت تقارير إلى أنه رفض أيضا التوجه للجماهير وتقديم الاعتذار لهم مثلما فعل باقي زملائه، بل إنه في طريق خروجه من الملعب مر بجانب مدربه إريك تين هاغ وتجاهل مصافحته.

ووفقا لصامويل لوكهرست، الصحفي في موقع "مانشستر إيفينينغ نيوز"، فإن ستيف ماكلارين، مساعد مدرب مانشستر يونايتد، طلب من رونالدو التوجه إلى جماهير مانشستر يونايتد من أجل تحيتهم.

وأوضح لوكهرست أن رونالدو رفض ما طلبه ماكلارين، وتبادل معه بضع كلمات قبل التوجه للنفق المؤدي إلى غرف الملابس.

وقد تشكل هذه التصرفات بداية نهاية مسيرة رونالدو في ملعب "أولد ترافورد"، لا سيما وأن جماهير مانشستر يونايتد، كانت قد أطلقت صافرات استهجان ضد البرتغالي خلال مواجهة برايتون في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، احتجاجا منها على طلب "الدون" الرحيل عن الفريق هذا الصيف.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا