ميلان يستهل حملة الدفاع عن لقبه في "الكالتشيو" برباعية في شباك أودينيزي (فيديو)

حقق ميلان فوزا مريحا بنتيجة 4-2 على حساب ضيفه أودينيزي، في مباراة جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب "سان سيرو" في افتتاح لقاءات الدوري الإيطالي لموسم 2022-2023.

وأحرز أهداف ميلان كل من ثيو هيرنانديز من ركلة جزاء في الدقيقة 12، وأنتي ريبيتش "هدفين" في الدقيقتين 15، و68، وإبراهيم دياز في الدقيقة 46، بينما سجل هدفي أودينيزي كل من رودريغو بيساو في الدقيقة الثانية، وأدم ماسينا في الدقيقة 45.

وبهذا الفوز، حقق ميلان أول ثلاث نقاط في مشواره نحو الدفاع عن لقبه، بينما يظل أودينيزي بدون نقاط.

المصدر: وكالات