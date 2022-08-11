مشجع ريال مدريد يسخر من مبابي ليلة تتويج فريقه بالسوبر الأوروبي (صورة)

استغل أحد مشجعي ريال مدريد مواجهة فريقه لآينتراخت فرانكفورت في السوبر الأوروبي أمس الأربعاء، للسخرية من الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وتمكن الريال من الفوز على آينتراخت فرانكفورت بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "هلسنكي الأولمبي"، ليحقق لقبه الخامس في السوبر الأوروبي.

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وخلال المباراة، قرر أحد مشجعي ريال مدريد والذي كان حاضرا في ملعب "هلسنكي الأولمبي" أن يبعث رسالة، سخر من خلالها من مبابي الذي أثار غضب جماهير الريال هذا الصيف حينما فضل تجديد عقده مع باريس سان جيرمان عوض الانتقال للفريق الملكي الذي كان مهتما بالحصول على خدماته.

وقام المشجع برفع قميص باريس سان جيرمان الذي يحمل اسم مبابي، وعليه الرقم صفر وتحته عبارة دوري أبطال أوروبا.

Este mensaje a Mbappé fue una de las grandes fotos de la final de la Supercopa, sin duda pic.twitter.com/oedspYG1tb — Manu Heredia (@ManuHeredia21) August 11, 2022

وهي رسالة إلى أن مبابي وباريس سان جيرمان لم يسبق لهما أبدا التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

المصدر: goal.com