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ريال مدريد يهزم آينتراخت ويتوج بالسوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه (فيديو)

الرياضة

ريال مدريد يهزم آينتراخت ويتوج بالسوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه (فيديو)
AP
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توج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الأوروبي، بفوزه على آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين دون رد في مباراة جمعتهما اليوم الأربعاء في ملعب "أولمبيك ستاديون" بالعاصمة الفنلندية هلسنكي.

وأحرز النمساوي دافيد ألابا هدف تقدم الريال في الدقيقة 38 بعدما هيأ له البرازيلي كاسيمرو كرة على طبق من ذهب داخل منطقة الجزاء.

وأضاف المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 65، من تسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء لم يحسن حارس مرمى آينتراخت التعامل معها.

وهي المرة الخامسة التي يتوج فيها الريال بلقب السوبر الأوروبي، علما بأن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي أصبح أكثر مدرب يحصد اللقب القاري برصيد أربعة ألقاب، بعد تتويجه مع ميلان الإيطالي عامي 2003 و2007، ومع ريال مدريد عام 2014 وبنسخة هذا العام.

المصدر: RT

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