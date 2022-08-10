ريال مدريد يهزم آينتراخت ويتوج بالسوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه (فيديو)

توج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الأوروبي، بفوزه على آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين دون رد في مباراة جمعتهما اليوم الأربعاء في ملعب "أولمبيك ستاديون" بالعاصمة الفنلندية هلسنكي.

وأحرز النمساوي دافيد ألابا هدف تقدم الريال في الدقيقة 38 بعدما هيأ له البرازيلي كاسيمرو كرة على طبق من ذهب داخل منطقة الجزاء.

Real Madrid strikes first in Helsinki! Casemiro tees it up, and David Alaba places it into a vacated net. 1-0! #SuperCup



(via @TUDNUSA) pic.twitter.com/XYkgjCdiny — SI Soccer (@si_soccer) August 10, 2022

New season, more scoring for Karim Benzema. Real Madrid’s star striker doubles the lead over Eintracht Frankfurt in the #SuperCup



(via @TUDNUSA) pic.twitter.com/0JCJ7JIHMZ — SI Soccer (@si_soccer) August 10, 2022

وأضاف المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 65، من تسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء لم يحسن حارس مرمى آينتراخت التعامل معها.

وهي المرة الخامسة التي يتوج فيها الريال بلقب السوبر الأوروبي، علما بأن مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي أصبح أكثر مدرب يحصد اللقب القاري برصيد أربعة ألقاب، بعد تتويجه مع ميلان الإيطالي عامي 2003 و2007، ومع ريال مدريد عام 2014 وبنسخة هذا العام.

المصدر: RT