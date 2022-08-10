مذيع رياضي يوضح أسباب لجوء رياضيين عرب للهجرة غير الشرعية

تحدث المذيع الرياضي بإذاعة "ديوان إف إم"، إلياس بن صالح، عن الأسباب التي دفعت بعض الرياضيين العرب إلى الهجرة لدول أخرى بطرق غير شرعية.

أكد بن صالح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الجمل في برنامج ناس أونلاين أن حارس مرمى نادي الصفاقسي التونسي، علي شلبي، ليس اللاعب الوحيد الذي سافر من تونس إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية "فهناك العديد من لاعبي كرة القدم أو كرة اليد فعلوها من قبل"، مشيرا إلى أن موجة الهجرة غير الشرعية أصبحت تسير بوتيرة سريعة جدا".

وأضاف المذيع بإذاعة "ديوان إف إم" أن أسباب هروب علي وغيره من اللاعبين هي "الوضع الصعب الذي تمر به الرياضة التونسية خصوصا مع غلاء المعيشة، حيث أن اللاعب في تونس يعتبر الرياضة هي عمله ومصدر رزقه لكن دخلهم من الرياضة لا يكفي حاجتهم الأساسية".

وتحدث أيضا والد اللاعب وقال إن ابنه "تعرض للظلم في نادي الصفاقسي وفي المنتخب التونسي وهذا غريب لأن عمر اللاعب لم يتجاوز 18 عام".