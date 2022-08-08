يوفنتوس يتلقى ضربة جديدة قبل أسبوع من انطلاق الدوري الإيطالي

بعد الفرنسي بول بوغبا، الأمركي ويستون ماكيني، والإيطالي فيديريكو كييزا، سيبدأ يوفنتوس موسمه الجديد في الدوري الإيطالي الأسبوع المقبل، من دون حارسه البولندي فويتشيخ تشيسني.

وقال نادي "بيانكونيري" الاثنين، إن تشيسني شعر بـ"انزعاج في نهاية الشوط الأول من المباراة (الودية) ضد أتلتيكو مدريد" التي خسرها الفريق الإيطالي برباعية نظيفة أمس الأحد.

وكشفت الفحوصات عن وجود آفة في "العضلة المقربة للفخذ الأيسر" والتي تتطلب 20 يوما من الراحة، بحسب بيان يوفنتوس.

وتضاف هذه الإصابة إلى سلسلة غيابات أخرى يعاني منها يوفنتوس، لا سيما غياب الدولي الفرنسي بوغبا (إصابة في الركبة وعودة مرتقبة في منتصف سبتمبر)، وماكيني (إصابة بالكتف ستبعده حتى نهاية أغسطس)، والجناح كييزا (يتعافى من إصابة خطيرة في الركبة منذ بداية 2022).

وسيحرم "بيانكونيري" في أولى مبارياته بالدوري يوم الاثنين المقبل عندما يستضيف ساسوولو، من لاعبَيه الموقوفَين مويز كين وأدريان رابيو.

المصدر: وكالات