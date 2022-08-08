تعرف على مواعيد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا

تتسابق الأندية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، فرنسا)، على تعزيز صفوفها بلاعبين جدد وبيع آخرين قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الميركاتو الصيفي الحالي، الذي افتتح في العاشر من يونيو الماضي، ساخنا بإبرام صفقات كبيرة، كضم برشلونة للمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونيخ، وتعاقد مانشستر سيتي مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، إضافة إلى تجديد النجم المصري محمد صلاح لعقده مع ليفربول بعدما ثارت تكهنات كثيرة حول مستقبل الفرعون المصري في ملعب "أنفيلد".

في المقابل، مازالت الشكوك تحوم حول مصير العديد من اللاعبين والنجوم، وعلى رأسهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي أبدى رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد لكنه لم يجد حتى الآن فريقا كبيرا يضمه، بينما يبدو مستقبل البرازيلي نيمار مستقرا في باريس سان جيرمان، بعدما ربطته تقارير عدة مع بداية سوق الانتقالات، بالرحيل عن بطل فرنسا لعدم حاجة الأخير لخدمات البرازيلي.

ونستعرض في التقرير التالي مواعيد إغلاق الميركاتو الصيفي في الدوريات الخمسة الكبرى:

- الدوري الإنجليزي - الخميس 1 سبتمبر 2022 ( الساعة 23:00 بتوقيت غرينيتش).

- الدوري الإسباني - الخميس 1 سبتمبر 2022 (22:59 بتوقيت غرينيتش).

- الدوري الإيطالي - الخميس 1 سبتمبر 2022.

- الدوري الألماني - الخميس 1 سبتمبر 2022 (17:00).

- الدوري الفرنسي - الخميس 1 سبتمبر 2022 (23:59).

المصدر: goal.com