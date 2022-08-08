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مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس لضم رابيو

الرياضة

مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع يوفنتوس لضم رابيو
Legion-Media
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توصل نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع يوفنتوس، بشأن ضم لاعب الأخير، الفرنسي الدولي، أدريان رابيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم في أوروبا، الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن صفقة رابيو، لكن على "الشياطين الحمر" التفاوض الآن مع والدة اللاعب الفرنسي حول الشروط الشخصية للعقد.

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ودخل رابيو، البالغ من العمر 27 عاما، موسمه الأخير مع يوفنتوس، لذا فإن الفريق الإيطالي يرغب في بيعه هذا الصيف، قبل أن يخسره مجانا في نهاية الموسم المقبل.

وكان رابيو غاب عن مباريات يوفنتوس التمهيدية للموسم الجديد في جولة أمريكا الشمالية، وزعمت العديد من التقارير أن اللاعب الفرنسي ليس ضمن حسابات المدرب ماسيميليانو أليغري.

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر يونايتد بدأ مشواره في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بشكل سيئ بخسارته في الجولة الأولى على أرضه أمام نادي برايتون المغمور، بنتيجة 1-2.

المصدر: وكالات

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