مفاجأة.. في التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد ضد ضيفه برايتون

يستهل مانشستر يونايتد غمار منافسات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم، بمواجهة ضيفه برايتون، اليوم الأحد، في الساعة (14:00) بتوقيت غرينتش، على ملعب "أولد ترافورد".

وسيبدأ الهولندي "إريك تين هاج - Erik Ten Hag" (52 عاما) المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه برايتون:

وخلت التشكيلة الأساسية لفريق "الشياطين الحمر"، من اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي غاب عن الفترة التحضيرية للفريق وعن معظم تدريباته والمباريات الودية.

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فلم يسافر المهاجم البرتغالي المخضرم، البالغ من العمر 37 عاما، مطلع شهر يونيو الماضي، مع بعثة مانشستر يونايتد في جولته التحضيرية إلى تايلاند وأستراليا، بعد أن حصل على راحة لإنهاء بعض الأمور العائلية، بحسب ما ذكر يونايتد حينها.

ولكن تقارير صحفية، أشارت إلى رغبة رونالدو، الذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد عام 2023، في الرحيل عن النادي الغائب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد موسم مخيب في "البريمير ليغ" أنهاه في المركز السادس.

وانتشرت عدة أخبار منذ نهاية مايو الماضي تربط رونالدو بعدة أندية من أبرزها بايرن ميونيخ الألماني، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتشيلسي الإنجليزي، وجميعها رفضت تأكيد الاهتمام بالتعاقد معه، لتصبح خيارات الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات محدودة في الأسابيع القليلة المتبقية لفترة الانتقالات الصيفية.

بينما اختار الإنجليزي، "غراهام بوتير - Graham Potter" البالغ من العمر 47 عاما، المدير الفني لفريق برايتون، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه فريق "الشياطين الحمر":

المصدر: RT