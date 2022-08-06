شاهد.. لحظة انهيار مدرجات ملعب وسقوط عشرات الأشخاص خلال مباراة بالركبي

سقط عشرات الأشخاص من مدرجات ملعب في مدينة سيدني الأسترالية، نتيجة انهيار السياج خلال مباراة للركبي، جمعت فريقي "ريفرفيو" و"سانت جوزيف" وحضرها نحو 15 ألف متفرج.

وقالت قناة "9News TV": "سقط عشرات الأشخاص من المدرجات في ملعب بمدينة سيدني"، مشيرة إلى أن الحادث وقع خلال المباراة التي جمعت فريقي "ريفرفيو - Riverview" و"سانت جوزيف - St Joseph's" بحضور 15 ألف متفرج، ووصل المسعفون إلى مكان الحادث وساعدوا الجرحى.

المصدر: "rsport.ria.ru"