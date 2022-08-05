عجلة الدوري الألماني تبدأ بالدوران.. وماني يبدأ بالتسجيل ويحتفل على طريقة صلاح

استهل فريق بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقب بطل الدوري الألماني لكرة القدم، بفوز ساحق على مضيفه آينتراخت فرانكفورت (6-1) في عقر داره، في المباراة التي جرت بينهما يوم الجمعة.

وافتتح لاعب خط الوسط جوشوا كيميتش مهرجان الأهداف مبكرا، في الدقيقة الخامسة من انطلاق صافرة البداية، ليصبح صاحب الهدف الأول للعملاق البافاري والموسم الجديد "للبوندسليغا".

وضاعف المدافع الفرنسي بنيامين بافارد النتيجة بعد ست دقائق فقط.

وافتتح المهاجم السنغالي ساديو ماني، القادم من ليفربول خلال الميركاتو الصيفي الحالي، سجله التهديفي بقميص الفريق البافاري في الدوري، بإحرازه الهدف الثالث لفريق بايرن ميونخ في الدقيقة 29.

وعزز اللاعب الشاب جمال موسيالا تقدم الضيوف بتسجيله الهدف الرابع عند الدقيقة 35، وأضاف زميله المهاجم سيرج جنابري الهدف الخامس قبل دقيقتين من انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول.

ومن ثم اختتم جمال موسيالا مهرجان الأهداف بتوقيعه على الهدف الشخصي الثاني له والسادس لبايرن ميونخ في الدقيقة 83.

بينما سجل المهاجم الفرنسي راندال كولو مواني هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 64 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب " دوتش بانك بارك - Deutsche Bank Park" بمدينة فرانكفورت.

المصدر: RT