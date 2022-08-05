بعد الخروج من عباءة صلاح.. ماني يحقق أمنية "الأغلى" في بايرن ميونيخ

أصبح المهاجم السنغالي، ساديو ماني، اللاعب الأعلى أجرا في صفوف فريق بايرن ميونيخ الألماني، ليحقق بذلك أمنيته التي كانت أحد أسباب رحيله عن فريق ليفربول، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان ماني قد رحل إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف، لخوض تحديات جديدة، بحسب تصريحاته المعلنة، لكن من بين الأسباب أيضا عدم حصوله على راتب يليق بمكانته في ليفربول، طبقا لما نشرته بعض التقارير الصحفية البريطانية.

وبحسب هذه التقارير، فإن ماني كان يعلم أنه لن يحصل على لقب صاحب أعلى راتب في ليفربول، خاصة إذا ما قام المصري، محمد صلاح، بتجديد عقده مع "الريدز".

ويبدو أن هذا هو ما حدث، إذ أن الدولي المصري بعد العقد الجديد بات يحصل على راتب أسبوعي يقدر بـ350 ألف جنيه إسترليني، ليصبح صاحب أعلى أجر في تاريخ ليفربول.

ومع ذلك، فإن ماني برحيله إلى بايرن ميونيخ، فضلا عن انتقال النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي صوب برشلونة، بات هو اللاعب الأعلى أجرا في صفوف العملاق البافاري، معادلا ما فعله صلاح هذا الصيف بعد تجديد عقده مع ليفربول.

ووفقا لما نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن ماني بات صاحب أعلى راتب في بايرن ميونيخ حاليا، بواقع 22 مليون يورو سنويا، يليه الهولندي ماتياس دي ليخت، المنتقل للفريق هذا الصيف من يوفنتوس، بواقع 16 مليون يورو سنويا.

ومن المنتظر أن يخوض ساديو ماني أول مباراة رسمية بقميص بايرن ميونيخ، مساء اليوم الجمعة، أمام آنتراخت فرانكفورت، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للموسم الجديد من الدوري الألماني "البوندسليغا".

المصدر: وسائل إعلام