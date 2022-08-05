مصر.. مرتضى منصور يرد على محمود الخطيب بتصريح حاد

قال رئيس نادي الزمالك المصري المستشار مرتضى منصور إن رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب "يلعب بالنار"، وذلك ردا قرار إدارة القلعة الحمراء باستكمال الدوري بالناشئين.

وقال منصور في تصريح لقناة الزمالك التلفزيونية "الخطيب يلعب بالنار"، مضيفا أن البلد "مش مستحملة" اللعب بالجمهور.

وتابع "مش معقول كل يوم بيان، انت بتعادي الناس كلها يا كابتن خطيب، هدي اللعب شوية مش عشان جول اتلغى هنولع في البلد".

وقال "الخطيب السبب في ما يحدث لفريق الأهلي، لما رفض إلغاء الدوري وقت جائحة كورونا وأصر على استكماله".

وطالب رئيس النادي الأهلي بعدم "شحن الجمهور". وقال "مصر فوق الزمالك والأهلي".

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماع عقده الخميس بإقالة لجنة الحكام وعدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، كأس مصر، السوبر المصري، لحين تنفيذ مطالب نادي الأهلي.

كما قرر استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين واللاعبين العائدين من الإصابة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية