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نجمة إنجلترا: من حق اللاعبات خلع قمصانهن مثل الرجال (فيديو)

الرياضة

نجمة إنجلترا: من حق اللاعبات خلع قمصانهن مثل الرجال (فيديو)
AFP
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أكدت كلوي كيلي، صاحبة هدف فوز منتخب إنجلترا على نظيره الألماني 2 -1 في نهائي كأس أمم أوروبا للسيدات (يورو 2022) أنها كانت مستعدة دائما لخلع قميصها للاحتفال بالهدف الحاسم.

وسجلت كيلي مهاجمة مانشستر سيتي، هدف الفوز في الدقيقة 110 على ستاد ويمبلي المكتظ بالجماهير، لتمنح بلادها اللقب القاري الأحد الماضي.

وحصدت إنجلترا أول لقب لها في كأس أمم أوروبا للسيدات وأول لقب للكرة الإنجليزية على مستوى فئتي الرجال والسيدات منذ 56 عاما، وتحديدا منذ الفوز بلقب كأس العالم 1966.

وبعد تسجيل هدف الفوز من مسافة قريبة، كانت كيلي (24 عاما) تتجه لخلع قميصها لكنها ترددت بعد أن تواصلت الحكمة كاترينا مونزول مع الطاقم المساعد لها، ولكن بمجرد احتساب الهدف خلعت قميصها في مشهد مشابه لما فعله المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في 2012، ليصنع صورة بقيت خالدة.

وقالت كيلي لبرنامج "جود مورنينج بريطانيا" على شبكة "إي تي في" الثلاثاء: "هي أفضل بطاقة صفراء تلقيتها يوما".

وأضافت: "كنت أنظر إلى الحكمة وأفكر، ما الذي تحتسبه هنا، هل هي ضربة حرة أم هدف؟ وكل الأمور المتعلقة بالفار والأمور الشبيهة، تقول لنفسك لا أريد أن أفرط في الاحتفال، أريد التأكد".

نجمة إنجلترا: من حق اللاعبات خلع قمصانهن مثل الرجال (فيديو)
AFP
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وأشارت: "كنت لا أزال ممسكة بقميصي ثم فكرت، هل حدث الأمر أم لا؟ لم أكن أريد أن أخلعه ثم يتم إلغاء الهدف، لذا كنت مستعدة لخلعه وأصاب بالجنون".

وأكدت: "في كرة القدم للرجال يفعلون تقريبا نفس الشيء، لذا كنساء لماذا ليس بوسعنا؟ أعتقد أنه في تلك اللحظة كل لاعب في إنجلترا وكل مشجع إنجليزي كان يراودهم نفس الشعور".

المصدر: "وكالات"

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