نجمة من أصول عربية تدخل التشكيلة المثالية لأمم أوروبا للسيدات 2022 فمن هي؟

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن التشكيلة المثالية لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم للسيدات "يورو 2022"، والتي ضمت اللاعبة الفرنسية سكينة قرشاوي ذات الأصول العربية.

وتوج منتخب إنجلترا بلقب بطل كأس أمم أوروبا للسيدات للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الألماني (2-1) بعد تمديد المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الأحد الماضي، على استاد ويمبلي، في العاصمة البريطانية لندن، وسط حضور جماهيري قياسي.

وأحرزت النجمة الإنجليزية كول كيلي هدفي منتخب بلادها، لتقوده للتتويج بأول لقب كبير.

وأعلن الـ"يويفا" اليوم الثلاثاء، من خلال لجنة المراقبة الفنية التابعة له، اختيار 4 لاعبات من منتخب إنجلترا، و5 لاعبات من ألمانيا، ولاعبة من فرنسا وأخرى من إسبانيا، ضمن التشكيلة المثالية لبطولة أمم أوروبا للسيدات 2022.

وضمت التشكيلة من منتخب إنجلترا المهاجمة بيث ميد التي حصلت على لقب أفضل لاعبة في البطولة، إلى جانب لاعبة خط الوسط كيرا والش، والمدافعة ليا ويليامسون، وحارسة المرمى ماري إيربس.

وكانت ميد أحرزت هي والألمانية ألكسندرا بوب بواقع 6 أهداف لكل منهما، لكن مهاجمة إنجلترا نالت جائزة الهدافة في يورو السيدات بفضل صناعتها 5 أهداف أيضا.

كما ضمت التشكيلة المثالية من ألمانيا بوب وزميلتها المهاجمة كلارا بول، إلى جانب ثنائي الدفاع جوليا جوين ومارينا هيجرينغ، بالإضافة إلى لاعبة الوسط لينا أوبيردورف، التي نالت جائزة أفضل لاعبة شابة في البطولة.

ودخلت التشكيلة المثالية لأمم أوروبا للسيدات 2022 المدافعة الفرنسية، سكينة قرشاوي، ذات الأصول المغربية، بعد المستوى المميز الذي قدمته في البطولة، بجانب لاعبة الوسط الإسبانية إيتانا بونماتي.

✨ 𝑻𝒆𝒂𝒎 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝑻𝒐𝒖𝒓𝒏𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕



⚽ UEFA's Technical Observer panel has released the @WEURO2022 XI, featuring five Germany players, four from England and one each from France and Spain.



Full story: ⤵️#WEURO2022 — UEFA (@UEFA) August 2, 2022

ولدت سكينة قرشاوي في فرنسا يوم 26 يناير 1996، لأبوين مغربيين، وبدأت مسيرتها في صفوف فريق ميرماز أحد أندية الهواة في فرنسا قبل أن تلعب لفريق مونبيلييه من 2012 إلى 2020.

واختيرت اللاعبة كأفضل موهبة صاعدة في فرنسا عام 2017، بعد عام واحد من ارتدائها قميص منتخب فرنسا في أبريل 2016، وحصولها مع منتخب الشباب تحت 20 عاما على المركز الثاني في كأس العالم للشباب.

وانتقلت سكينة قرشاوي إلى صفوف نادي ليون الفرنسي في يونيو 2020، وبعد أقل من شهرين توجت معه بلقب دوري أبطال أوروبا، قبل أن تنتقل في الموسم التالي إلى نادي باريس سان جيرمان الذي توجت معه بكأس فرنسا 2022.

المصدر: وكالات