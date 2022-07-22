أين أنت يا رونالدو؟.. كواليس اختفاء النجم البرتغالي

أفادت مصادر صحفية برتغالية بخصوص أنباء اختفاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بأن اللاعب موجود حاليا بمنزله في البرتغال.

وتحدث الصحفي البرتغالي، بيدرو سوبيلفيدا، لشبكة "سكاي سبورتس" عن صاحب الـ37 عاما، قائلا "كريستيانو ما زال في لشبونة".

Cristiano Ronaldo remains in Lisbon and is awaiting instructions from his agent Jorge Mendes. 🇵🇹



[via @pedromsepulveda]. pic.twitter.com/tlkqAd19yi — Football Daily (@footballdaily) July 21, 2022

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وأضاف: "إنه لا يختبئ في أي مكان آخر في أوروبا، حيث لم يغير تقاليده بشأن التخفي من الصحفيين".

وأشار إلى أن رونالدو يتدرب داخل منزله يوميا في التاسعة صباحا، مضيفا "إنه يمكث هناك حتى الخامسة أو السادسة مساء".

وأكد أن الدولي البرتغالي لا يزال ينتظر أحدث التطورات من وكيله خورخي مينديز، مضيفا "لا نعلم حتى الآن موعد سفره إلى مانشستر".

وأتم سوبيلفيدا: "الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في قصة كريستيانو رونالدو ومانشستر يونايتد".

ويرغب رونالدو بإيجاد فريق ينضم إليه بعد موسم واحد فقط من عودته إلى مسرح الأحلام، حيث أخبر المهاجم البرتغالي إدارة مانشستر يونايتد، أنه لا يريد الاستمرار مع الفريق، عقب فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، رغم أن لديه عقدا ينتهي في صيف العام القادم 2023، بسبب رغبته في التنافس على لقب التشامبيونز ليغ.

المصدر: "وكالات"