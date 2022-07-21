إيقاف بطلة أوروبا للجمباز الروسية سيماكوفا لمدة عامين

أفادت اللجنة التأديبية لوكالة مكافحة المنشطات الروسية (روسادا) بأنه تقرر استبعاد أنغيلينا سيماكوفا بطلو اوروبا للجمباز 2018 للفرق، لمدة عامين لانتهاكها قواعد مكافحة المنشطات.

وجاء في تقرير للخدمة الصحفية لـ(روسادا) أنه: "تم إيقاف بطلة أوروبا 2018 في مسابقات الفرق للجمباز لوجود " مادة محظورة أو نواتجها" في جسم الرياضية، تم العثور على فوروسيميد في عينة اختبار المنشطات الخاصة سيماكوفا".

ويشار إلى أن فترة الإيقاف ستبدأ اعتبارا من 2 يونيو 2022، مع تعويض الفترة التي تم فيها استبعادها المؤقت.

يذكر أن أنغيلينا سيماكوفا، البالغة من العمر 19 عاما، حصلت على الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا للفرق لعام 2018، إضافة إلى فوزها بالميدالية الفضية في بطولة العالم 2018 في منافسات الفرق أيضا.

المصدر: "russian.rt.com"