الحكم على بطل روسيا "للكيك بوكسينغ" بالسجن 4 سنوات لإطلاق النار بمدينة موسكو

حكمت محكمة "بريسنينسكي" في العاصمة موسكو على بطل روسيا للكيك بوكسينغ، سعيد أسدولاييف، بالسجن 4 سنوات، لمشاركته في تبادل لإطلاق النار في برج "Oko" بالمركز التجاري في موسكو.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الخميس، عن الخدمة الصحفية للمحكمة، ما يلي: "أدانت المحكمة سعيد أسدولاييف بموجب الجزء 2 من المادة 213 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي (الشغب باستخدام الأسلحة) وحكمت عليه بالسجن لمدة 4 سنوات".

في وقت سابق، طالب المدعي العام بالحكم على الرياضي بالسجن لمدة 5.5 سنوات.

وقع تبادل لإطلاق النار في برج "Oko" مساء يوم 17 نوفمبر 2017. وشارك فيه حراس رجل الأعمال غافريل يوشفايف وموظفو شركة الأمن الخاصة السؤولين عن حفظ النظام.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة سبعة أشخاص، من بينهم موظفان تابعان للحرس الوطني الروسي، اللذان حاولا الفصل بين الأطراف المتصارعة.

ولم يمثل أمام المحكمة سوى اثنين من المشاركين في الأحداث وهما، إلدار خميدوف وماغوميد إسماعيلوف، وحكم عليهما بالسجن 15 عاما و16 عاما على التوالي.

وكما ورد في ملف القضية، فقد دخل سعيد أسدولاييف في مشاجرة مع عناصر من الحرس الوطني عند مدخل "أوكو"، وانتهت بإطلاق للنار.

بعد المشاجرة في "أوكو"، فر أسدولاييف من التحقيق وكان مطلوبا لمدة ثلاث سنوات، قبل أن يتم اعتقال الجاني بفضل كاميرات المراقبة.

في السابق، أدين بشراء الكوكايين بشكل غير قانوني، والذي تم العثور عليه بحوزته في عام 2015 ، ولكن الآن تعتبر هذه الإدانة ملغاة.

المصدر: وكالة "تاس"