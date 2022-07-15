تغريدة ناد سعودي حول حقيقة تعاقده مع رونالدو تثير تفاعلا واسعا

أثار نادي الكوكب الهابط إلى دوري الدرجة الثانية السعودي تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة ينفي فيها صحة الأخبار التي تربطه بالبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وغرد نادي الكوكب بتغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قال فيها : "بيان .. لا صحة للأخبار الصحفية التي تربط بين الكوكب واللاعب البرتغالي #رونالدو كريستيانو ، اللاعب خارج حساباتنا تماما".

وحظيت التغريدة بتعليقات ساخرة وتم تداولها بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

بيان :

لا صحة للأخبار الصحفية التي تربط بين الكوكب واللاعب البرتغالي #رونالدو كريستيانو @Cristiano

اللاعب خارج حساباتنا تماما #الكوكب_فخر_الخرجpic.twitter.com/hpAO99TFKr — نادي الكوكب السعودي (@alkawkabfc) July 14, 2022

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وأثار العرض الضخم "المزعوم" الذي تلقاه رونالدو، من أحد الأندية السعودية، للرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، اهتمام وسائل الإعلام.

وذكر تقرير صحفي نشرته شبكة "CNN" في نسختها البرتغالية، الاثنين، أن ناديا سعوديا دخل في مفاوضات لضم رونالدو، دون أن تكشف عن اسم النادي.

وأكدت الشبكة في تقريرها، أن عرض الفريق السعودي يتضمن 30 مليون يورو قيمة الصفقة لمانشستر يونايتد، وراتبا سنويا يبلغ 125 مليون يورو لرونالدو في السنة، و250 مليون يورو مقابل سنتين وهما مدة العقد، و20 مليون يورو عمولة لوكيل أعماله (البرتغالي خورخي مينديز).

وهبط نادي الكوكب إلى دوري الدرجة الثانية بعد أن وقع في المركز الـ19 ما قبل الأخير برصيد 27 نقطة على سلم ترتيب دوري "يلو".

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية