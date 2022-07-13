مرتضى منصور يعيد رفع لافتات "نادي القرن الحقيقي" على أسوار مقر الزمالك

أعاد مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم، برئاسة مرتضى منصور، وضع لافتات "الزمالك نادي القرن الحقيقي" علي أسوار مقر النادي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات خاصة لموقع "الوطن سبورت" المحلي: "لافتات نادي القرن موجودة ولن تتم إزالتها كما ردد البعض خلال الساعات الماضية".

وتابع: "يتم حاليا إعادة تجهيز اللافتات بشكل أفضل وإنارتها لتكون واضحة للجميع".

وتحمل اللافتات عبارة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".

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وكان رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد كشف في وقت سابق، عن تقدم محمود الخطيب، رئيس النادي الغريم الأهلي، ببلاغ ضد الزمالك بسبب قضية نادي القرن، مؤكدا أنه تم حفظ البلاغ، وأن نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي.

وأضاف: "محمود الخطيب أرسل إنذارا لإزالة لافتة نادي القرن، وطلب تعويضا بمبلغ 50 مليون جنيه لصالح النادي الأهلي، لكني أؤكد أن الزمالك لديه الحق، والقضية تم حفظها ولا توجد لهذا الإنذار قيمة".

في المقابل، نفى مصدر مسؤول داخل الأهلي، حفظ قضية لافتة نادي القرن التي أقامها النادي الأهلي ضد نادي الزمالك بسبب "تعدي" الأخير على العلامة التجارية للأهلي، مؤكدا أن كل الأحاديث التي خرجت حول حفظ القضية شائعات، وكلام غير صحيح.

المصدر: الوطن + وكالات