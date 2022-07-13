صديق رونالدو يقدم تلميحا مثيرا عن مستقبله

قدم صديق مقرب للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تلميحا حول النادي الذي قد ينتقل إليه اللاعب الراغب في الرحيل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، بدأ صديق رونالدو، الصحفي إيدو أجيري للتو، متابعة حساب تشيلسي على "إنستغرام".

🚨 Edu Aguirre (Cristiano Ronaldo's close friend) followed Chelsea on Instagram! pic.twitter.com/ZBayCJIWGF — TCR. (@TeamCRonaldo) July 7, 2022

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وفي حين أن الحديث عن هذه الخطوة ما يزال مبكرا، لكن لدى أجيري خبرة في التنبؤ بتحركات صديقه رونالدو.

وفي عام 2018، أعلن أجيري، خبر رغبة رونالدو في الرحيل عن ريال مدريد، وهذا ما جعل المشجعين يتوقعون قرب انتقال النجم البرتغالي إلى تشيلسي.

وكانت تقارير صحفية سابقة، ذكرت أن مالك تشيلسي الجديد تود بويلي، مهتم بضم المهاجم البالغ 37 عاما، ويقال إنه التقى بالوكيل خورخي مينديز الشهر الماضي مع وجود اسم رونالدو على جدول الأعمال.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، فإن رونالدو يرفض الاستمرار مع يونايتد حتى نهاية عقده في صيف العام 2023، اعتراضا منه على ضعف نشاط إدارة النادي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وفشل الفريق في التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

المصدر: "وكالات"