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الزمالك يهزم المقاولون ويعزز موقعه في صدارة الدوري المصري (فيديو)

الرياضة

الزمالك يهزم المقاولون ويعزز موقعه في صدارة الدوري المصري (فيديو)
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عزز نادي الزمالك موقعه في صدارة الدوري المصري لكرة القدم، بعدما حقق فوزا صعبا وثمينا على ضيفه المقاولون العرب بنتيجة 1-0، في مباراة أقيمت الثلاثاء لحساب المرحلة الـ23 من المسابقة.

ويدين الزمالك بالفضل في هذا الفوز للاعبه حسام عبد المجيد، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 37، ولحارسه محمد عواد، الذي تصدى لركلة جزاء احتسبها الحكم للمقاولون العرب في الدقيقة 45، وفشل أحمد علي في ترجمتها إلى هدف.

وبهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 54 نقطة في الصدارة، مبتعدا بفارق 3 نقاط عن  بيراميدز، صاحب المركز الثاني والذي تعادل مع طلائع الجيش بنتيجة 2-2، و9 نقاط عن الأهلي الثالث الذي سيواجه في وقت لاحق نادي فيوتشر، علما بأن "المارد الأحمر" يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين.

في المقابل، تجمد رصيد المقاولون العرب عند 20 نقطة في المركز 16.

المصدر: RT

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