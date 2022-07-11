"احتفال غير لائق" كاد أن يضيع ذهبية الألعاب العالمية على مقاتل سومو مصري (فيديو)

كاد أن يفقد المصري عبدالرحمن الصيفي فوزه أمام منافسه الأوكراني في دورة الألعاب العالمية بأمريكا أمس الأحد بسبب احتفاله لحظة إعلان تفوقه.

وفاز عبدالرحمن الصيفي على بطل أوكرانيا ديميد كاراتشينكو في نهائي دورة الألعاب العالمية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية (وزن 85 كغم).

وعقب الفوز قام الصيفي بالتعبير عن سعادته باحتفالات جنونية عبر حركات أكروباتية "شقلبة مزدوجة خلفية"، واعتبر الحكام ذلك "احتفالا غير لائق" واحتسبوا فوز المقاتل الأوكراني.

وهو القرار الذي كاد أن يوافق عليه الحكم ويلغي انتصار الصيفي، إلا أن عبدالرحمن شعلان مدرب الصيفي، تدخل على الفور ليدخل بالقرب من الحلبة معترضا على اعتبار الصيفي خاسرا واحتد على لجنة التحكيم.

وهتفت الجماهير الموجودة باسم مصر، في رفض لقرار الحكم الذي رضخ للقرار ووافق على إعادة المباراة.

غضب شعلان الشديد دفع عناصر حفظ النظام في الصالة المقام عليها النزال للتدخل، وإبعاد مدرب منتخب مصر بعيدا عن منطقة اللعب، لعدم إظهار غضبه الشديد على الحكام.

OK, y’all have to check this out. Egypt’s coach goes OFF after his sumo wrestler is disqualified after seemingly winning the lightweight gold. His protests prompted a rematch, and Egypt won again. Ball don’t lie. pic.twitter.com/efqxCkYRgX — Joseph Goodman, Sports Enthusiast 🎟🍺 (@JoeGoodmanJr) July 10, 2022

وفي الإعادة فاز عبدالرحمن الصيفي مجددا وأصبح أول لاعب عربي وإفريقي يحصد ذهبية الـ"سومو"، بدورة الألعاب العالمية.

واستهل الصيفي مشواره في البطولة بالفوز على بطل منغوليا في دور الـ 16 ثم إقصاء 3 أوكرانيين ليحصد الميدالية الذهبية الثالثة لمصر.

ولقي الموضوع تفاعلا بين الجماهير المصرية التي احتفلت بدورها بفوز نجمها الرياضي المستحق.

البطل المصري عبدالرحمن الصيفي يتوج بذهبية وزن خفيف التقيل سومو فى دوره الالعاب العالمية بأمريكا🇪🇬

البطولة كانت ضد لاعب اوكرانيا، وأمريكا والحكام عادوا له الماتش عشان يكسب بالعافية، لكن ابننا كسب وحطم لهم بروباجندا اوكراني كبيرة 😂🌚 pic.twitter.com/JPHvLZuLl1 — أميرة أبوشهبة🇪🇬 (@mira_aboushahba) July 10, 2022

المصدر: alghad.tv