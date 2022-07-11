بعد لوكا يوفيتش.. 6 لاعبين على قائمة الراحلين عن ريال مدريد

نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير، قائمة الراحلين المحتملين عن ريال مدريد خلال فترة سوق الانتقالات الصيفي الحالي بعد انتقال لوكا يوفيتش إلى فيورنتينا.

ورحل عن الفريق الملكي كل من مارسيلو وإيسكو وغاريث بيل بعد نهاية عقودهم بالإضافة إلى لوكا يوفيتش المنتقل حديثا إلى فيورنتينا.

ومع ذلك، لا يزال يتعين على ريال مدريد حسم مستقبل بعض اللاعبين أمثال تاكيفوسا كوبو ورينير خيسوس وبورخا مايورال العائدين من الإعارة، وكذلك ماريانو دياز وداني سيبايوس وماركو أسينسيو.

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كل لاعب لديه موقف مختلف عن الآخر، فلا يحظى كوبو ورينير بفرصة التواجد في تشكيلة الفريق الأول في الموسم المقبل لعدم توفر مكان لهما له ضمن الأماكن المخصصة باللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي.

وكان اللاعب البرازيلي رينير مرتبطا بالانتقال إلى بنفيكا البرتغالي، لكن توقفت المفاوضات بين الأطراف المعنية في الوقت الحالي، بينما يواصل اللاعب الياباني كوبو جذب انتباه أندية بلد الوليد وريال مايوركا وأوساسونا.

أما في حالة بورخا مايورال وماريانو دياز، لم يعد رحيلهم واضحا تماما لأنه يتعين على واحد منهم سد الفجوة التي تركها اللاعب الصربي لوكا يوفيتش المنتقل حديثا إلى فيورنتينا، ليكون هو البديل الأول في حال غياب كريم بنزيما بسبب الراحة أو الإصابة أو العقوبة.

أما بالنسبة لماركو أسينسيو وسيبايوس، فهناك إمكانية لرحيلهما هذا الصيف من أجل إنعاش خزائن النادي، لكنهما لا يزالان بحاجة إلى لقاء مع كارلو أنشيلوتي وآخر مع النادي.

وتعاقد ريال مدريد هذا الصيف مع أنطونيو روديجر من تشيلسي وأوريلين تشواميني من موناكو.

المصدر: 365scores