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شاهد.. اشتعال النيران في سيارة فيراري أثناء سباق الفورمولا-1

الرياضة

شاهد.. اشتعال النيران في سيارة فيراري أثناء سباق الفورمولا-1
Legion-Media
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شهد سباق جائزة النمسا الكبرى، الجولة الـ11 من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا-1، التي جرت اليوم الأحد، اشتعال النيران في سيارة الإسباني كارلوس ساينز سائق "فيراري".

واضطر كارلوس ساينز للخروج من اللفة الـ57 للسباق على حلبة "سبيلبيرغ"، بعد أن خرج الدخان من محرك سيارته، قبل أن تشتعل النيران فيه.

وكان السائق الإسباني يشغل المركز الثالث وقريبا جدا من النجم الهولندي، ماكس فرستابن، سائق "ريد بول - Red Bull"، الذي احتل المركز الثاني في نهاية المطاف.

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بينما توج سائق "فيراري" الآخر شارل لوكلير من إمارة موناكو، بلقب بطل جائزة النمسا الكبرى.

ويحتل كارلوس ساينز المركز الرابع على الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا 1، برصيد 133 نقطة.

ويتربع ماكس فيرستابين على عرش الصدارة برصيد 208 نقاط، ويليه شارل لوكلير في المركز الثاني برصيد 170 نقطة، ويليهما سائق "ريد بول - Red Bull" الآخر المكسيكي سيرخيو بيريز، في المرتبة الثالثة برصيد 151 نقطة. 

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