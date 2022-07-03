اللعب مع ميسي والعودة للريال.. 5 خيارات أمام رونالدو بعد طلبه الرحيل عن مانشستر

بات البرتغالي كريستيانو رونالدو هو محور الأحداث في الساعات الأخيرة، بعد طلبه الرحيل عن مانشستر يونايتد بعد موسم واحد فقط من عودته إليه.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية في خبر حصري لها، أمس السبت، أن رونالدو قدم طلبا لإدارة اليونايتد، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف، حال وصول عرض مناسب.

وأضافت أن رونالدو يستند في طلبه، إلى رغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا فيما تبقى من مسيرته.

ولكن خيارات رونالدو لن تكون كثيرة حال تأكد رحيله، نظرا لراتبه العالي، فضلا عن عمره والذي يبلغ حاليا 37 عاما.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن 5 خيارات ستكون أمام رونالدو حال رحيله عن مانشستر يونايتد وأغلبها ستكون خيارات صعبة التحقيق.

1- باريس سان جيرمان

مع رحيل الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا واقتراب مغادرة النجم البرازيلي، قد يتطلع باريس سان جيرمان إلى التعاقد مع مهاجم آخر هذا الصيف.

وتم ربط رونالدو سابقا بالانتقال إلى النادي الباريسي، وإن تمت هذه الصفية فربما نشاهد أعظم لاعبين في تاريخ كرة القدم يلعبان جنبا إلى جنب، رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي انضم في الصيف الماضي للفريق الباريسي.

2- تشيلسي

يستعد "البلوز" لتعزيز خياراته في الهجوم بعد رحيل المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة الأسبوع الماضي، وكان اسم رونالدو مطروحا على طاولة نادي تشيلسي حتى قبل طلبه الرحيل عن مانشستر يونايتد.

تشيلسي يعد خيارا مثاليا لرونالدو، كونه سيستمر في الدوري الإنجليزي الممتاز، فضلا عن ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي لن يظهر فيها الموسم المقبل، حال استمر مع مانشستر يونايتد.

3- روما

على الرغم من أن روما سيشارك في الدوري الأوروبي ولن يلعب في مسابقة دوري الأبطال في الموسم الجديد، إلا أن احتمال انتقال رونالدو إلى فريق العاصمة الإيطالية يبقى واردا، في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع النجم البرتغالي بمواطنه جوزيه مورينيو الذي يشرف حاليا على روما.

وكانت هناك بعض التكهنات التي تشير إلى أن مورينيو سيرحب بالمهاجم صاحب الخبرة، ولكن عائق المال قد يكون مشكلة في انضمام رونالدو إلى روما.

4- ريال مدريد

بعد أن قضى تسعة مواسم ناجحة في ريال مدريد بين العامين 2009 و2018، يمكن أن يعود رونالدو إلى "لوس بلانكوس" بعد أن فشل الأخير في سعيه لضم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إضافة إلى ذلك، فإن الفرنسي كريم بنزيما هو المهاجم الوحيد في التشكيلة الحالية لريال مدريد، وقد يحتاج النادي إلى خيار آخر حيث يهدف إلى الفوز بمزيد من الألقاب.

5- بايرن ميونخ

هناك الكثير من الحديث حول مستقبل روبرت ليفاندوفسكي، حيث يأمل المهاجم البولندي في الرحيل عن بايرن ميونخ والانضمام إلى برشلونة هذا الصيف.

وقد يترك رحيل ليفاندوفسكي المحتمل فجوة كبيرة أمام البايرن لسدها، لكن رونالدو يمكن أن يفي بالغرض نظرا لحسه التهديفي وخبرته الكبيرة، وربما يكون خيارا مثالية لتعويض المهاجم البولندي.

المصدر: ميرور