رسميا.. ليفربول ينهي الجدل بشأن مستقبل صلاح

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، الجمعة، توقيع عقد جديد طويل الأمد مع نجمه المصري محمد صلاح.

وكتب النادي الإنجليزي على حسابه في موقع "تويتر": "يسر نادي ليفربول لكرة القدم الإعلان عن توقيع محمد صلاح عقدا جديدا طويل الأمد مع النادي".

We’re delighted to announce that @MoSalah has signed a new long-term contract with the Reds! ❤️#SalahStays — Liverpool FC (@LFC) July 1, 2022

وأضاف: "بعد أن ساعد ليفربول في تحقيق ثنائية كأسي الرابطة الإنجليزية والاتحاد الإنجليزي، كرس صلاح مستقبله إلى الريدز من خلال تجديد عقده اليوم الجمعة".

Our Egyptian King is here to stay 😍#SalahStayspic.twitter.com/4oQGiN6krc — Liverpool FC (@LFC) July 1, 2022

ومن جانبه، قال صلاح "شعوري رائع وأنا متحمس لحصد المزيد من الألقاب مع النادي. إنه يوم سعيد للجميع. أخيرا أنجز كل شيء".

The incredible journey continues 😍#SalahStays — Liverpool FC (@LFC) July 1, 2022

وينتهي عقد صلاح القديم مع ليفربول في 30 يونيو 2023 وقد دخل الطرفان في مفاوضات طويلة وشاقة في الأشهر الأخيرة من أجل تجديده، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق الجمعة.

وسجل صلاح 156 هدفا في 254 مباراة خاضها في صفوف ليفربول في مختلف المسابقات منذ انضمامه إليه في العام 2017 قادما من روما.

المصدر: liverpoolfc.com