ميلان يدخل في مفاوضات للتعاقد مع ديبالا

دخل نادي ميلان، حامل لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، في مفاوضات للتعاقد مع الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، الذي ينتهي عقده مع يوفنتوس مع نهاية الشهر الحالي.

وينتهي عقد ديبالا مع يوفنتوس، غدا الخميس، ويستطيع اللاعب الأرجنتيني، التوقيع الآن مجانا لأي فريق.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن ميلان اقتحم صفقة ديبالا، مستغلا حالة الجمود في المفاوضات بين اللاعب وإنتر.

وأشار الموقع إلى أن الاتصال الأول تم بين مسؤولي ميلان وممثلي ديبالا منذ أسبوعين.

وأوضح "كالتشيو ميركاتو" أن ميلان أبلغ ممثلي ديبالا، بأنه مهتم بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني، ويجهز عرضا يتضمن حصوله على راتب سنوي أقل من 7 ملايين يورو.

وكانت إدارة إنتر، رفضت شروط ديبالا بشأن الراتب السنوي وعمولة وكيله في الصفقة، مما أدى إلى تجميد المفاوضات مؤخرا.

وذكر الموقع الإيطالي أن ديبالا منفتح على الانتقال إلى صفوف ميلان، لكنه يمنح الأولوية لإنتر وأتلتيكو مدريد.

المصدر: وكالات