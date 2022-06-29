الكشف عن عرض برشلونة على بايرن من أجل التخلي عن ليفاندوفسكي

رفع برشلونة الإسباني من قيمة العرض المقدم لبايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم من أجل التخلي عن هدافه الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي الى 40 مليون يورو.

وفقا لما أوردته صحيفة "بيلد" الألمانية الأربعاء فإن برشلونة تقدم في بادئ الأمر بعرض قدره 32 مليون يورو ثم رفعه إلى 35 مليونا قبل أن يصل الآن إلى 40 مليونا.

فيما يطالب بايرن ميونيخ بمبلغ 60 مليونا للتخلي عن ابن الـ34 عاما الفائز بجائزة "فيفا" لأفضل لاعب في العالم مرتين (2020 و2021) حسب "بيلد".

وفي ظل الوضع المالي الصعب الذي يمر به برشلونة، قد يكون التعاقد مع ليفاندوفسكي مرتبطا بصفقات أخرى، بينها رحيل لاعب الوسط الدولي الهولندي فرنكي دي يونغ إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة تقدر قيمتها بـ65 مليون يورو، ما سيمنح النادي الكاتالوني التمويل اللازم لحسم التعاقد مع "ليفا".

Barcelona are preparing a new €𝟰𝟬𝗺𝗶𝗹𝗹𝗶𝗼𝗻 offer for Bayern Munich striker Robert Lewandowski 💰



🗞️ via @FabrizioRomanopic.twitter.com/pnXtINPqlG — LiveScore (@livescore) June 29, 2022

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وفي وقت سابق من الشهر الحالي، جدد المدير الرياضي لبايرن البوسني حسن صالحميدجيتش التأكيد على التمسك بليفاندوفسكي حتى انتهاء عقده العام المقبل.

وقال صالحميدجيتش لـ"بيلد": "لقد شرحت بوضوح موقفنا من حالة عقده"، مشيرا إلى محادثة هاتفية أجراها مع اللاعب البولندي البالغ 33 عاما الثلاثاء.

وكان ليفاندوفسكي أعلن في نهاية مايو أن "قصته" مع النادي الألماني "تقترب من نهايتها" خلال مؤتمر صحفي مع المنتخب البولندي، مبررا لاحقا هذا الموقف برغبته في البحث عن "شغف إضافي في الحياة".

ويدافع ليفاندوفسكي عن ألوان النادي البافاري منذ عام 2014 مسجلا له 344 هدفا، وينتهي عقده الحالي في نهاية عام 2023، ما يعني أن بقاءه مع بايرن لموسم إضافي دون تجديد عقده سيجعله لاعبا حرا الموسم المقبل ويرحل دون مقابل.

المصدر: "أ ف ب"