الهلال يهزم الفيصلي ويتوج بلقب الدوري السعودي (فيديو)

توج نادي الهلال بلقب دوري كأس محمد بن سلمان لكرة القدم، للمرة الثالثة على التوالي والـ18 في تاريخه بعد فوزه اليوم على الفيصلي 2-1 في ختام الأسبوع الـ30 الأخير من البطولة.

وسجل ثنائية الهلال، المهاجم الدولي النيجيري أوديون إيغالو في الدقيقتين 7 و64، بينما أحرز البرازيلي كلايسون فييرا، هدف الفيصلي الوحيد في الدقيقة 70.

ورفع الهلال رصيده إلى 67 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه، اتحاد جدة، الذي سقط في فخ التعادل السلبي مع ضيفه الباطن في مباراة أقيمت اليوم أيضا.

وحقق الهلال لقب الدوري السعودي للمرة الثالثة تواليا والـ18 في تاريخه، واللقب الخامس في السنوات الست الأخيرة، وحقق أفضل عودة في تاريخ الدوري السعودي، بعد أن كان يفصله عن الاتحاد المتصدر 16 نقطة.

كما توج مهاجم الهلال، إيغالو، بلقب أفضل هداف في الدوري السعودي هذا الموسم بتسجيله 24 هدفا.

المصدر: RT