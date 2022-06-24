مسدس التونسي حنبعل المجبري يثير الجدل (صورة)

أثار التونسي حنبعل المجبري، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي لمرة القدم، جدلا واسعا بسبب صور نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

ونشر حنبعل المجبري (19 عاما)، الذي يقضي العطلة الصيفية هذه الأيام، صورا له عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام" وهو يحمل مسدسا، رفقة ثلاثة أشخاص آخرين أيضا مع مسدسات.

instagram/hannibal.mj

ويبدو أن ردود الأفعال على صور المجبري بالمسدس دفعت اللاعب لتدارك خطئه سريعا عبر قيامه بحذف كافة الصور التي نشرها عبر خاصية "ستوري".

instagram/hannibal.mj

يذكر أن حنبعل المجبري انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد صيف 2019، قادما من موناكو الفرنسي بعمر 16 عاما مقابل 5 ملايين يورو، وسجل ظهوره الأول مع "الشياطين الحمر" في مايو الماضي، ليشارك مع الفريق في 3 مباريات قبل نهاية الموسم.

المصدر: وسائل إعلام