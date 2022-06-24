العودة لمنتخب مصر؟.. كارلوس كيروش يكشف الحقيقة!

صرح البرتغالي، كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر لكرة القدم، إنه لم يتلق أي عرض للعودة لتدريب منتخب "الفراعنة"، مشيرا إلى أنه لم يحصل على مستحقاته كاملة حتى الآن.

وتحدث كيروش لموقع "FilGoal.com"، قائلا: "لم يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، بعرض لي حتى الآن".

وأكد المدرب البرتغالي "لا أعرف أي شيء عن هذا الأمر".

وكشف كيروش: "لم أحصل حتى الآن على مستحقاتي كاملة من اتحاد الكرة رغم رحيلي منذ ثلاثة أشهر عن تدريب المنتخب المصري".

ورحل المدرب البرتغالي عن تدريب مصر في أعقاب الفشل في التأهل إلى نهائيات بطولة كأس العالم "قطر 2022" إثر الهزيمة أمام السنغال بركلات الترجيح.

وقاد كيروش منتخب مصر في 20 مباراة فاز في 13 وخسر خمس مرات وتعادل مرتين.

وبلغ المدرب البرتغالي مع منتخب مصر نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا " الكاميرون 2021" وخسر أمام السنغال بركلات الترجيح أيضا.

وأما فيما يتعلق بالمستحقات المتأخرة لكيروش، فقد أكد مساعده في منتخب مصر روجر دي سا أنه لم يتلق سوى 15% منها حتى الآن.

وقال روجر دي سا، في تصريحاته لـ"FilGoal.com" أيضا: "هذه هي النسبة التي وصلتني في حسابي البنكي".

وأتم مازحا: "سأنتظر توضيحًا من البنك بشأن بقية المبلغ".

وكان مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم قد تحدث سابقا لـ"FilGoal.com"، قائلا: " "بداية لا يوجد رواتب متأخرة للجهاز الفني الأسبق لمنتخب مصر. كل المساعدين حصلوا على جميع رواتبهم، باستثناء كارلوس كيروش الذي يتبقى له قيمة راتب شهر واحد".

وأضاف "ما يصرف حاليا من اتحاد الكرة هو مكافآت التأهل عن كل دور في كأس أمم إفريقيا 2021 وليس رواتب".

وأكمل "قبل أسبوع، صرف اتحاد الكرة قيمة مكافأة دور الـ16 من أمم إفريقيا للأفراد المصريين في جهاز كيروش، وهذا ما وصل لكيروش".

وواصل "أثناء أحد جلسات التفاوض مع كيروش، اشترط البرتغالي دفع قيمة المكافآت المتأخرة للمساعدين الأجانب كذلك من أجل الاستمرار في المفاوضات على العودة لتدريب منتخب مصر".

وتابع "بالفعل اتحاد الكرة صرف مكافآت دور الـ16 من أمم إفريقيا للمساعدين سواء المصريين أو الأجانب، ويتبقى باقي مراحل البطولة (ربع ونصف النهائي)".

وأتم "اتحاد الكرة وعد كذلك بصرف باقي المكافآت على مراحل خلال الفترة المقبلة، على أن تكون البداية بعد أسبوع بصرف مكافأة ربع النهائي".

وكان حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قد تحدث عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، قائلا: " "قائمة المرشحين لمدرب منتخب مصر تضم عددا قليلا".

وأضاف "بالنسبة عما يقال عن كارلوس كيروش فلا يوجد ما يثار ماليا أو اشتراطات".

وأردف "نعمل أيضا على أسماء أخرى غير كيروش".

المصدر: FilGoal.com"