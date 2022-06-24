رونالدو يقدم خدمة ثمينة لبرشلونة بقراره النهائي مع مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن وجود نية نهائية لدى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد لمغادرة الشياطين الحمر.

ورغم الأنباء التي انتشرت في الفترة الماضية وأشارت إلى استقرار رونالدو في "أولد ترافورد"، إلا أن الصحيفة الإسبانية أكدت أن "الدون" قرر الرحيل عن إنجلترا بعد فشل فريقه في عملية التطور المنتظرة.

وفي الفترة الماضية أعلن نادي ليفربول ضم المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، فيما استقطب مانشستر سيتي ماكينة الأهداف النرويجية، إرلينغ هالاند.

بالمقابل وقف فريق مانشستر يونايتد مكتوف اليدين أمام التحركات القوية التي تحدث في سوق الانتقالات الجاري دون أن يتدخل.

وأوضحت الصحيفة أن الوجهة المحتملة لرونالدو قد تكون نحو الدوري الألماني، وتحديدا مع فريق بايرن ميونخ.

🚨 Cristiano Ronaldo wants to leave Manchester United and Bayern Munich are thinking of him to compensate for the loss of Robert Lewandowski.



(Source: @diarioas) pic.twitter.com/qduD4soYP8 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 23, 2022

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حيث أن العملاق البافاري قد يخسر خدمات مهاجمه الأسطوري روبرت ليفاندوفسكي في الأيام المقبلة لصالح برشلونة.

مما يجعله يفكر في استقطاب النجم البرتغالي، لتعويض هذه الخسارة، في صفقة قد تكون هي الأبرز في تاريخ النادي الألماني العريق.

وتعاقد بايرن ميونيخ مع النجم السنغالي ساديو ماني الأربعاء، وأكدت تقارير أن التعاقد مع ماني لا علاقة له بمركز الهجوم، لأن النادي لا زال يبحث عن بديل لليفاندوفسكي في حال الرحيل.

ويحلم المسؤولون في بايرن ميونيخ لتدعيم صفوف الفريق بأقوى اللاعبين من أجل استعادة لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن النادي منذ سنوات.

المصدر: "وكالات"