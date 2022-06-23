روسيا تعمل على استعادة أكثر من 100 مليون دولار بعد إلغاء البطولات

قال نائب وزير الرياضة الروسي أندريه فيدوروف إنه يقوم، بالاشتراك مع اللجنة الأولمبية الروسية، بأنشطة مختلفة لإعادة الأموال التي تنفقها على التحضير للبطولات المخطط لها في روسيا.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن فيدوروف، قوله: "إلى حد اليوم، تم تأجيل 186 حدثًا دوليا، 36 منها كبرى: بطولات العالم وما شابه. بلغ إجمالي المساهمات التي دفعتها روسيا لهذه المسابقات أكثر من 70 مليون دولار، وأكثر من 30 مليون يورو وأكثر من 5 ملايين فرنك سويسري. وتشكل أموال الميزانية الفيدرالية الجزء الأكبر، أكثر من 40 مليون دولار، و4 ملايين يورو، و5 ملايين فرنك سويسري".

وبحسب وزير الرياضة الروسي، فإن جزءا مهما من عمل وزارة الرياضة هو الاستئناف ضد قرارات الاتحادات الدولية بإلغاء المسابقات الرياضية المقرر إقامتها في الموسم (2022-2023) في روسيا.

أشار فيدوروف إلى أنه أسفر العمل مع الاتحاد الدولي للشطرنج (FIDE)، عن اتخاذ قرار بإعادة الأموال بالكامل، أكثر من مليون و830 ألف يورو، وتم بالفعل تحويل هذا المبلغ إلى ميزانية "يوغرا"، التي كانت من المقرر أن تستضيف الدورة الأولمبية للشطرنج.

واضاف أن الاتحاد الدولي للملاكمة والاتحاد الروسي للملاكمة أبرما اتفاقية بشأن إعادة 5 ملايين فرنك سويسري.

المصدر: "russian.rt.com"