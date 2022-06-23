(EHF).. مقاعد روسيا في دوري الأبطال شاغرة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة اليد (EHF) أن المقاعد الخاصة بالأندية الروسية في دوري أبطال أوروبا للرجال والسيدات للموسم (2022-2023)، لا تزال شاغرة.

وذكرت الخدمة الصحفية لـ(EHF): "الأماكن المخصصة لروسيا لا تزال شاغرة، وذلك لأنه لم يطرأ تغيير على قرار تعليق مشاركة الأندية الروسية والبيلاروسية في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة اليد".

وسيتم الإعلان عن التشكيلة النهائية للموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة اليد في 27 يونيو المقبل.

وسجل الاتحاد الأوروبي لكرة اليد 22 فريقا للرجال و17 فريقا للسيدات للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولا توجد أندية من روسيا وبيلاروس بين الأندية المسجلة.

يذكر أنه في 28 فبراير، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة اليد، استبعاد الأندية الروسية والبيلاروسية من المشاركة في المسابقات تحت رعاية المنظمة بسبب الوضع في أوكرانيا.

المصدر: "russian.rt.com"