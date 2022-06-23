شاهد.. كيف استقبل الجزائريون وفد المغرب قبل ألعاب البحر المتوسط

حظيت بعثة منتخب المغرب باستقبال رائع لدى وصولها إلى الجزائر، استعدادا للمشاركة في فعاليات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022، التي تحتضنها محافظة وهران، وتنطلق يوم السبت المقبل.

وجاء الاستقبال بالزغاريد والتصفيقات وشعارات "حنا والمغاربة خاوة خاوة" أي "نحن والشعب المغربي إخوة إخوة)" التي دوت في مطار وهران الجزائري.

ولم يخف رياضيو المغرب سعادتهم بالاستقبال الحافل، وأعرب عدد منهم في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية عن "عدم توقعهم لهذا الاستقبال الباهر، وبأنهم لم ينتظروه".

ويشارك المغرب بـ137 رياضيا، بينما تتصدر الجزائر عدد الرياضيين المشاركين بألعاب البحر المتوسط بين الدول العربية بـ324 شخصا.

وتأتي تونس في المركز الثاني بـ175 رياضيا، ومصر بـ191 رياضياً ثم سوريا بـ26 رياضياً ولبنان (38) وليبيا (14).

ومن أصل 26 بلدا مشاركا في منافسات الدورة الـ19 لألعاب البحر المتوسط، تصدرت إيطاليا الدول المشاركة من حيث عدد الرياضيين بـ371 مشاركا من أصل 3390 مشاركا في الحدث المرتقب.

ومن المرتقب أن يجرى يوم السبت، حفل افتتاح ألعاب البحر المتوسط في ملعب محافظة وهران الجديد، بحضور الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وعدد من قادة الدول والوفود.

وكان من المقرر إقامة الدورة العام الماضي 2021، لكنها تأجلت إلى 2022 بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: وسائل إعلام