بالفيديو.. لاعبون ينقذون مصورة من الموت تحت العجلات

نجح لاعبو نادي جيرونا، الصاعد حديثا إلى الدوري الإسباني، في إنقاذ احتفالات الفريق قبل أن تتحول إلى كارثة بعد حادثة كادت أن تودي بالمصورة الرسمية للنادي "الكتالوني".

وعاد جيرونا إلى منافسات الليغا عقب موسمين في الدرجة الثانية، وذلك بعد فوز الفريق على تينيريفي بثلاثة أهداف لهدف واحد، يوم الأحد الماضي، في إياب تصفيات الصعود.

وعقب إعلان تأهل الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، اعتلى لاعبو جيرونا حافلة مكشوفة، وتجولوا في شوارع المدينة للاحتفال مع الجماهير بعودتهم إلى دوري الأضواء.

وخلال الجولة بالحافلة، اصطدمت نوري مارغي، المصورة الرسمية للفريق، بأغصان شجرة، الأمر الذي أدى إلى اختلال توازنها، وكادت تسقط على رأسها من الحافلة.

Arnau Martínez salvant a la Nuri Marguí. De killer a Tenerife a salvador de la fotógrafa. pic.twitter.com/VrO1LY0aeo — Pau Villafañe Duran (@pauvd8) June 21, 2022

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لكن مارغي تشبثت بحافة الحافلة، وفي غمرة الاحتفالات تنبه إليها أحد اللاعبين الذي نادى على عدد من زملائه الآخرين، للإمساك بها وإنقاذها من السقوط، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وعلقت مارغي على الحادثة، عبر حساب غير موثق على "إنستغرام" قائلة: "في النهاية ضاعت مني فرصة التقاط الصورة المثالية، لكن حسنا.. شكرا لكم أرتولا وغابري وأرناو (لاعبو الفريق الذين أنقذوها)".

واحتل جيرونا المركز السادس في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية في إسبانيا برصيد 68 نقطة، ليخوض مرحلة البلاي أوف، من أجل المنافسة على البطاقة الثالثة المؤهلة إلى الليغا.

ليصعد جيرونا إلى الليغا في الموسم المقبل، رفقة كل من ألميريا، بطل القسم الثاني، وبلد الوليد الوصيف.

المصدر: "وكالات"