محيط نيمار غاضب من الخليفي وبند مفخخ يعقد رحيله

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن مفاجأة في عقد البرازيلي، نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية في تقرير لها إلى أن التعاقد الذي وقعه نيمار في ربيع 2021 حتى صيف 2025، يتضمن بندا يبقي اللاعب مع الفريق الباريسي لموسمين إضافيين.

وأوضحت أنه بحلول الأول من يوليو المقبل، سيتم تمديد عقد نيمار تلقائيا لعام إضافي حتى صيف 2026، وفي الأول من يوليو 2022 سيمتد التعاقد حتى صيف 2027.

Au 1er juillet, Neymar sera lié au PSG jusqu'en 2027



Le contrat du Brésilien Neymar s'allongera, selon nos informations, d'un an le 1er juillet, soit jusqu'au 30 juin 2027. Il ne compte pas quitter le PSG.https://t.co/ZhKrHcawLfpic.twitter.com/PtJuKEBE9L — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 22, 2022

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وذكرت الصحيفة أيضا أن المقربين من نيمار، انزعجوا للغاية من تصريحات رئيس النادي الباريسي، ناصر الخليفي، في الساعات الأخيرة.

وأشار الخليفي بشكل غير مباشر إلى عدم ممانعته بيع نيمار جونيور، بقوله: "هناك لاعبون سينضمون وآخرون سيرحلون، يبقى الأمر شأنا داخليا".

كما شدد المقربون من اللاعب البرازيلي الدولي على أن نيمار كان ملتزما بمشروع باريس سان جيرمان، وليست لديه أي نية للرحيل عن الفريق.

وختمت ليكيب تقريرها: "إذا تطلع بي إس جي لبيع نيمار، سيجد صعوبة في توافر العروض المناسبة نظرا لراتبه المرتفع، ويقال إن نيوكاسل يونايتد مهتم بضمه، لكن نيمار نفسه يعارض بشدة فكرة الانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".

المصدر: "وكالات"