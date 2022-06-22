ماني يتحدث عن أسباب اختياره بايرن ميونخ

تحدث السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، لأول مرة لوسائل الإعلام من الأراضي الألمانية بعد وصوله للخضوع للفحوصات الطبية في نادي بايرن ميونخ، الثلاثاء، تمهيدا للانضمام إلى صفوفه.

وسيعلن النادي الألماني عن الصفقة بشكل رسمي، الأربعاء، قبل أن يقوم بتقديمه لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي.

وبرر ماني انتقاله الوشيك لبطل البوندسليغا خلال تصريحات لصحيفة "بيلد"، قائلا: "كل طفل يريد الفوز بدوري الأبطال، وكل لاعب في العالم يرغب في ذلك".



وأضاف: "أنا الآن ضمن فريق ينافس بقوة على اللقب، لكن من المبكر قليلا الحديث عن الوصول لنهائي دوري الأبطال، لكننا سنبذل كل شيء لدينا من أجل تحقيق ذلك".

It's really happening... Sadio Mane has been spotted in a Bayern Munich top for the first time! 👀 pic.twitter.com/yswl21BlDW — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) June 21, 2022

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وتشير التقارير إلى اتفاق بايرن ميونخ مع ماني على التوقيع لمدة 3 سنوات بعدما أمضى آخر 6 أعوام داخل ملعب أنفيلد.

وأكد الدولي السنغالي أن حياته مليئة دائما بالتحديات، مضيفا: "عندما أخبرني وكيلي باهتمام بايرن، انجذبت على الفور، ورأيت نفسي هناك".

وأكمل "بالنسبة لي، إنه النادي المناسب في التوقيت المناسب، فهو أحد أكبر أندية العالم، ولديه فريق يقاتل دائما على كافة الألقاب".

وفي ختام تصريحاته، قال ماني "لقد وجدت نفسي ضمن خطط بايرن ميونخ أكثر من أي شخص آخر".