الاتحاد الإنكليزي يجدد الثقة في ساوثغيت رغم النتائج المخيبة في دوري أمم أوروبا

جددت ديبي هيويت، رئيسة الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم الثقة بغاريث ساوثغيت، المدير الفني لمنتخب "الأسود الثلاثية"، رغم النتائج المخيبة للآمال في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

ومني منتخب "الأسود الثلاثة" بهزيمة ساحقة على أرضه أمام ضيفه الهنغاري بأربعة أهداف من دون رد الأسبوع الماضي، والتي أثارت جدلا حول ما إذا كان يجب إقالة مدرب إنكلترا قبل كأس العالم في قطر والتي تنطلق في نوفمبر المقبل.

لكن هيويت أشادت في تصريحات نقلتها وكالة "بي أيه" البريطانية اليوم الثلاثاء، بدور ساوثغيت في تألق لاعبي المنتخب على أرض الملعب وغرس ثقافة صحية خارجه.

وقاد الدولي السابق ساوثغيت، البالغ من العمر 51 عاما إنكلترا العام الماضي، إلى المباراة النهائية لكأس أوروبا 2020، بعد ثلاث سنوات من وصوله إلى الدور نصف النهائي لمونديال روسيا 2018.

وقالت هيويت التي تولت رئاسة الاتحاد الإنكليزي في يناير الماضي: "رأيي الشخصي في غاريث هو، حسب الوقائع على أرض الملعب، أنجح مدرب لمنتخب إنكلترا شهدناه منذ 55 عاما".

وأضافت رئيسة الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم: "ما لا يراه الناس كثيرا هو غاريث في المعسكرات والثقافة التي ابتكرها".

وتابعت "بالتأكيد قبل أن يصبح غاريث مديرا فنيا لإنكلترا، لم يكن هناك فخر بارتداء قميص المنتخب الوطني. كانت هناك منافسة شرسة بين الأندية مثلما شاهدنا، لم يكن هناك توافق بين اللاعبين".

واردفت قائلة "لقد غير كل ذلك إلى ما هو أبعد من أي شيء يمكن تخيله ورأيته شخصيا".

وأشادت هيويت بـ"المقاومة والإحساس بالمسؤولية" لدى ساوثغيت وهما صفتان أعجبت بهما كثيرا"، موضحة "إنه لا يخفض كتفيه أبدا، ولا يتنهد أبدا (...) هذا ما نتوقعه من مدير فني إنكليزي".

وأكدت "من المنعش العمل مع شخص من هذا القبيل، لأن شهيته للتعلم (من التجارب السيئة) رائعة جدا وغير مألوفة تماما، مهما كانت البيئة"، في إشارة إلى تجربتها في عالم الأعمال.

وأضافت هيويت أن أي نقاش حول توقيت قرار منح ساوثغيت عقدا جديدا قبل كأس العالم هو بمثابة "هراء".

وكان ساوثغيث وقع عقدا جديدا في نوفمبر الماضي حتى نهاية عام 2024.

وقالت رئيسة الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم: "لا أعتقد أننا سنناقش (العقد) عقب سلسلة المباريات الأخيرة. من الواضح أننا فعلنا ذلك (اتفقنا على العقد الجديد) بالمناقشة والتفكير المناسبين".

وأشارت ديبي هيويت إلى أن: "حقيقة حدوث عثرة لا تجعلنا نقول تلقائيا: هل كان ينبغي لنا أن نمنحه عقدا؟، قبل أن تؤكد "لدينا ثقة في غاريث لكل الأسباب التي وصفتها وأعتقد أن هذا هو الشيء المهم. مهم على الخصوص أننا سنخوض قريبا أكبر البطولات الكروية".

المصدر: AFP