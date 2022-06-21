قرار قضائي بشأن استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه بدعاوى سب الخطيب

أجّلت محكمة مستأنف الاقتصادية الفصل في استئناف رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، على حكم حبسه في دعوى السب والقذف المقامة من محمود الخطيب رئيس الأهلي، حتى جلسة 17 يوليو المقبل.

وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم في الدعوى التي كان مقررا الحكم فيها بجلسة اليوم الثلاثاء.

وكانت محكمة الجنح الاقتصادية قد عاقبت مرتضى منصور بالحبس سنة، وتغريمه 10 آلاف جنيه، وكفالة 10 آلاف جنيه، في الدعوى المقامة من محمود الخطيب، والذي اتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستأنف بعدها مرتضى منصور هذا الحكم أمام محكمة استئناف الاقتصادية التي نظرت أولى جلسات الاستئناف في 2 مايو الماضي، وقررت التأجيل لجلسة اليوم التي حددتها المحكمة للنطق بالحكم، إلا أنها قررت مد أجل النطق به لاستكمال المداولة بشأن الاستئناف.

المصدر: وسائل إعلام مصرية