حجي حجييف: قرار الـ"FIFA" سطو على الأندية الروسية

علق مدرب فريق أنجي الروسي لكرة القدم السابق حجي حجييف، على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" السماح للاعبين والمدربين الأجانب بتعليق العقود مع الأندية الروسية حتى عام 2023.

وصف مدرب فريق أنجي الروسي لكرة القدم السابق، حجي حجييف، بالسوط قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA السماح للاعبين والمدربين الأجانب بتعليق العقود مع الأندية الروسية حتى عام 2023.

Sputnik Владимир Федоренко

ونقل موقع "RB Sport" عن حجي حجييف، قوله: "قرار FIFA يمكن أن يسمى سطو على الأندية الروسية. عندما يصبح الوضع صعبا في الفريق، يجب أن يتحدوا ويصبحوا أقوى. الوضع في روسيا الآن ليس سهلا بالنسبة لكرة القدم، وعلى الجميع الاتحاد. أنا مقتنع تماما بأن ليس كل لاعبي الدوري الروسي الممتاز قد وصلوا إلى الحد الأقصى في المستوى".

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA" اليوم الثلاثاء، تمديد الإذن للاعبين والمدربين الأجانب بتعليق العقود مع الأندية الروسية حتى يونيو 2023.

كما استبعد "FIFA" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "UEFA" الأندية الروسية من المشاركة في المسابقات تحت رعايتهما.

وعبر الاتحاد الروسي لكرة القدم عن عدم موافقته على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "FIFA".

المصدر: "russian.rt.com"