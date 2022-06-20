بالاك يواعد عارضة الأزياء الشابة شنايدرهان صديقة ابنه الراحل .. صور

كشفت تقارير صحفية أن نجم الكرة الألمانية المعتزل مايكل بالاك على علاقة عاطفية بعارضة الأزياء الشابة صوفيا شنايدرهان صديقة ابنه إيميليو، الذي توفي قبل أقل من عام في البرتغال.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن بالاك (45 عاما) يواعد صوفيا شنايدرهان (21 عاما)، صديقة نجله الذي رحل السنة الماضية عن عمر 18 عاما في حادث مأساوي.

وأوضحت الصحيفة أن بالاك وشنايدرهان شوهدا يتبادلان القبلات في أماكن عامة، مؤكدة وجود علاقة عاطفية بينهما.

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ويأتي ذلك بعد أشهر على رحيل إيميليو، عندما انقلبت دراجته الرباعية إلى الوراء وسحقته بعد أن فقد السيطرة عليها، وذلك عقب حفل شواء عائلي في منزل بالاك الخاص بقضاء العطلات.

وكان إيميليو الابن الأوسط في أسرة بالاك، وهو نجله من صديقته آنذاك سيمون لامبي، التي تزوجها اللاعب السابق عام 2008 لكنهما انفصلا عام 2012.

وقال مقربون من بالاك وشنايدرهان لـ"بيلد"، إنهم يعتقدون أن العلاقة بينهما جيدة، وأنهما ليسا منزعجين من الفجوة العمرية بينهما، البالغة 24 عاما.

ويعد بالاك واحدا من أبرز نجوم الكرة الألمانية، وتألق مع باير ليفركوزن وبايرن ميونخ في "البوندسليغا"، إضافة إلى تشلسي الإنجليزي، وشارك في 98 مباراة بقميص منتخب ألمانيا، سجل خلالها 42 هدفا، لكنه لم يحقق أي لقب مع "المانشافت"، قبل أن يعتزل اللعبة عام 2012.

المصدر: وكالات