هربا من السجن..  إيتو يتفق مع القضاء الإسباني

أعلنت محكمة في برشلونة اليوم الاثنين، توصل نجم المنتخب الكاميروني السابق صامويل إيتو، إلى اتفاق مع القضاء الإسباني الذي يلاحقه بتهمة التهرب الضريبي لتفادي السجن.

وبحسب الاتفاق، حكم إيتو الذي كان يحمل ألوان برشلونة في زمن الوقائع، بغرامة وعقوبة سجن لمدة 22 شهرا، لكن لن يتم سجنه لأن العقوبة أقل من سنتين وليس لديه سوابق قضائية في إسبانيا.

ولم تعلن المحكمة قيمة الغرامة التي سيدفعها إيتو، لكن الصحف الإسبانية ذكرت أنها تبلغ 1.8 مليون يورو.

كما يتعين على صامويل إيتو وممثله السابق خوسيه ماريا ميساييس الذي حكم عليه بالسجن 12 شهرا وغرامة، تسديد 3.9 ملايين يورو للسلطات الضريبية بدلا عن قيمة المبلغ الذي تم التهرب منه.

وكانت النيابة العامة تقاضي إيتو الذي أصبح عام 2021 رئيسا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، بأربع جنح تعود الى الفترة بين 2006 و2009.

حمل المهاجم الكاميروني آنذاك ألوان نادي برشلونة الذي أحرز معه لقب الدوري المحلي ثلاث مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين.

وأكدت النيابة العامة أن اللاعب أقام مجموعة شركات لتجنب التصريح عن جزء من دخله.

وتخلى إيتو عن حقوق صورته لشركة مقرّها المجر أعلنت أرباحها في هذا البلد، حيث يعد معدل الضريبة "الأدنى في أوروبا". أما الثانية، فكانت تعلن عن ضرائبها في إسبانيا، لكن بمعدلات أقل من ضريبة الدخل التي كان ينبغي دفعها.

المصدر: AFP